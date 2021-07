Musliu: As armiku me i madh nuk e shkatërron imazhin e Policisë sa gjesti i këtij individi

“Me dhemb shpirti për Policinë e Kosovës. Kjo pamje nuk do të duhej të ekzistonte. As armiku me i madh nuk e shkatërron imazhin e Policisë sa gjesti i këtij individi. Si një deputete që 10 vite kam përcjellë politikat e sigurisë jam e zhgënjyer, e revoltuar, e dëshpëruar nga kjo pamje. Kjo nuk guxon të ndodhë asnjëherë! STOP SHKATËRRIMIT TË IMAZHIT TË POLICISË SË KOSOVËS!”. /Lajmi.net/