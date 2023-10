Muslija i pandalshëm, shënon nga gjysma e fushës Florent Muslija ka shënuar një eurogol, në përballjen e Paderborn. Paderborn është duke udhëhequr ndaj St. Paulit, me rezultat minimal 1:0, shkruan lajmi.net. FLORENT MUSLIJA WITH AN ABSOLUTE WORLDIE FROM HIS OWN HALF!!!pic.twitter.com/LemzePMNRP — Football Report (@FootballReprt) October 21, 2023 Muslija shënoi gol nga gjysma e fushës në minutën e tetë të ndeshjes. Për mesfushorin…