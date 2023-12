Muslija asiston në fitoren Paderbornit

Paderborni mposhti Hamburgerin në kuadër të Bundesligës 2, me rezultat 2:1, shkruan lajmi.net.

Hamburger doli në epërsi me golin e Laszlo Benes në minutën e 11-të.

Por, Muslija asistoi për Filip Bilbijan duke e barazuar rezultatin vetëm 10 minuta më vonë.

Goal Goal Goal!

Filip Bilbija scores his 7th goal of the season for Paderborn 🇩🇪!

This time against 2nd Bundesliga giant HSV.

pic.twitter.com/tLVM1sNvBq

— Selekcija (@SelekcijaBa) December 9, 2023