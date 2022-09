Mushkolaj thotë se Kodi Civil do të sjellë pakënaqësi të reja në VV Analisti Imer Mushkolaj ka thënë se çështja e Kodit Civil do të sjellë pakënaqësi të reja brenda Lëvizjes Vetëvendosje. Mushkolaj ka thënë se çështja e Kodit Civil do të sjellë pakënaqësi të reja në partinë në pushtet. “Kemi pasur raste që ata që janë përjashtuar nga gara, pavarësisht se mund t’i kenë plotësuar kriteret formale…