Mushkolaj: Tash është urgjent plani që Osmani e quante “fake news” Analisti Imer Mushkolaj ka thënë se lidhur me çështjen e targave do të vendosin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Brukselit. I ftuar në Debat Plus të RTV Dukagjini, Mushkolaj ka thënë se zgjidhja që do të ofrohet nga dy të lartëcekurat nuk do të mund të kundërshtohet nga Kosova “Zgjidhja që do të ofrohet…