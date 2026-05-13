Mushkolaj: Pse nuk iu kallxoi qytetarëve për bëmat e Albinit sa ishte presidente? të bëhej sërish presidente, Osmani nuk do të fliste kundër Kurtit

Analisti politik, Imer Mushkolaj ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të fundit të Vjosa Osmani për kryeministrin në detyrë Albin Kurti, duke e akuzuar atë për oportunizëm politik. Mushkolaj ka thënë se Osmani nuk do të fliste kundër Kurtit nëse do të ishte rizgjedhur presidente me mbështetjen e tij, raporton lajmi.net “Me e pasë bo Albini…

Lajme

13/05/2026 22:15

Analisti politik, Imer Mushkolaj ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të fundit të Vjosa Osmani për kryeministrin në detyrë Albin Kurti, duke e akuzuar atë për oportunizëm politik.

Mushkolaj ka thënë se Osmani nuk do të fliste kundër Kurtit nëse do të ishte rizgjedhur presidente me mbështetjen e tij, raporton lajmi.net

“Me e pasë bo Albini edhe njëherë presidente, Vjosa kurrë nuk kish folë për këtë sen. Ajo i ka shërbye dhe do t’i shërbente me devotshmëri atij, vetëm për ta mbajtur postin e presidentes. Pse nuk iu kallxoi qytetarëve për bëmat e Albinit sa ishte presidente? E dimë krejt pse. E dimë krejt se kjo e ka hallin e karrierës së vet – një e pangopur për pushtet dhe privilegje. Oportuniste e llojit t’vet”, ka shkruar Mushkolaj./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 13, 2026

Konjufca: Nëse VV i merr mbi 51%, nuk ka zgjedhje deri në vitin 2030

May 13, 2026

Kongresmeni Self: Refuzimi i disa shteteve anëtare të NATO’s për ta...

May 13, 2026

Gjini për Kurtin: Po i kërkon 60%, por nuk po tregon se çka i duhen

May 13, 2026

Abdixhiku njofton për platformën “Hajde folim”: Politika duhet të jetë mes...

May 13, 2026

Përmbytje të mëdha në Turqi, 12 të plagosur nga shirat e rrëmbyeshëm

May 13, 2026

Donald Trump tashmë është në Kinë: Cilat janë qëllimet e tij?

Lajme të fundit

Konjufca: Nëse VV i merr mbi 51%, nuk ka zgjedhje deri në vitin 2030

Kongresmeni Self: Refuzimi i disa shteteve anëtare të...

Gjini për Kurtin: Po i kërkon 60%, por nuk po tregon se çka i duhen

Abdixhiku njofton për platformën “Hajde folim”: Politika duhet...