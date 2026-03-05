Mushkolaj pas kërkesës së Osmanit: Ku ke kjo zoja qe 5 vjet?

Analisti Imer Mushkolaj ka reaguar pas kërkesës së presidentes Vjosa Osmani që presidenti të zgjidhet nga populli. Në një postim në Facebook, Mushkolaj ka pyetur: “Ku ke kjo zoja qe 5 vjet?” Në një postim të publikuar pasditen e së enjtes, Osmani kërkoi zgjedhje të drejtpërdrejta për presidentin. “Duke parë dështimet e njëpasnjëshme në zgjedhjen…

Lajme

05/03/2026 18:49

Analisti Imer Mushkolaj ka reaguar pas kërkesës së presidentes Vjosa Osmani që presidenti të zgjidhet nga populli.

Në një postim në Facebook, Mushkolaj ka pyetur: “Ku ke kjo zoja qe 5 vjet?”

Në një postim të publikuar pasditen e së enjtes, Osmani kërkoi zgjedhje të drejtpërdrejta për presidentin.

“Duke parë dështimet e njëpasnjëshme në zgjedhjen e Presidentes/it, sapo kam proceduar në Kuvend amendamentet kushtetuese për zgjedhje të drejtpërdrejta të Presidentes/it, të cilat ishin hartuar nga Komisioni për amendamentimin e Kushtetutës në vitin 2011.I ftoj të gjitha partitë politike që të votojnë këto amendamente kushtetuese”, tha ajo.

