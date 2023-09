Muriqi reagon me disa fjalë pasi i shënoi Barcelonës: Krenar për ekipin Sulmuesi kosovar i Mallorcas, Vedat Muriqi ka reaguar pas ndeshjes kundër Barcelonës, e zhvilluar të martën mbrëma në kuadër të La Ligas. “Pirati” kosovar shënoi në barazimin 2:2 të Mallorcas në shtëpi kundër gjigantit katalunas, shkruan lajmi.net. Muriqi me anë të një postimi në llogarinë e tij në Instagram është shprehur krenar me bashkëlojtarët. “Krenar…