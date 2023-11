Muriqi flet para ndeshjes me Izraelin: I thash Mallorcas jam i detyruar të luajë për Kombëtaren

Përzgjedhësi Primozh Gliha dhe sulmuesi Vedat Muriqi kanë mbajtur konferencë për media para ndeshjes së Kosovës me Izraelin.

Të dielën Kosova pret Izraelin me fillim nga ora 20:45, shkruan lajmi.net.

Sulmuesi Muriqi tregoi se si arriti të bindte Mallorcan për të ardhur të luajë për Kosovën.

“Në radhë të parë kam qenë i vendosur, klubit i thash duhet të shkoj sepse është detyrë të luash me Kombëtaren. Mallorca e shtyu lojën. Loja me Cadizin do të luhet pas ndeshjeve. Është e pazakontë. Nuk besoj se ka ndodhur ndonjëherë në futboll kështu. Sot bëmë stërvitjen e fundit. Dhe do dalim 100% kundër izraelit”, tha Muriqi.

“Faktikisht edhe nga ana e Izraelit është e rëndësishme. Protestat nuk mund të ndalen. Brenda fushës do të mundohemi të luajmë futboll. Tifozët e kanë punën e vet”, shtoi ai.

Kosova tashmë ka gjasa minimale për një kualifikim të mundshëm, pasi “Dardanët” janë në vendin e katërt në renditje me vetëm shtatë pikë.

Izraeli është një pozitë më lartë me 11 pikë, por ka edhe një ndeshje më pakë të zhvilluar se Kosova. /Lajmi.net/