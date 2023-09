Muric: Jemi shumë të zhgënjyer

“Gardiani” i Kosovës, Arijanet Muric është shprehur i zhgënjyer me humbjen e Kosovës nga Rumania me rezultat 2:0 në Bukuresht.

Ai tha se Kosova nuk u dorëzua në asnjë moment.

Muric në këtë ndeshje e priti edhe një penallti.

“Nuk u dorëzuam asnjë moment, luftuam deri në fund. Ishte një pritje e mirë, por do të ishte bukur nëse do të merrnim pikë. Jemi shumë të zhgënjyer, nuk bëmë diferencën me atë pritje”, u shpreh “gardiani” i Kosovës.