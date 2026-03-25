Murati kundër zgjedhjeve: Nuk shkohet në zgjedhje për pakënaqësitë e opozitës

25/03/2026 18:59

Gjykata Kushtetuese ka nxjerr aktgjykimin e saj lidhur me çështjen e presidentit, duke vendosur se dekreti i presidentes Vjosa Osmani ‘’nuk prodhon asnjë efekt juridik’’. Në vendim e saj, Kushtetuesja thotë se deputetët kanë edhe 34 ditë afat për të zgjedhur presidentin e ri të vendit.

Menjëherë pas vendimit kanë reaguar Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati.

Sipas Muratit, vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje veç pse partive opozitare nuk po u pëlqen rezultati.

Postimi i plotë:

Vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje veç pse partive opozitare nuk po u pëlqen rezultati që ua ka dhënë populli.

Dekreti ishte në shkelje të Kushtetutës!

Artikuj të ngjashëm

March 25, 2026

Vendimi i Kushtetueses, reagon Presidenca

March 25, 2026

Ilir Deda: Kushtetuesja vulosi gjithçka – pa marrëveshje për Presidentin, zgjedhje...

March 25, 2026

Konjufca pret Ambasadoren e Holandës, theksohet forcimi i bashkëpunimit dhe agjenda...

March 25, 2026

Vajza binjake 3-vjeçare mbijetoi nga aksidenti ku vdiqën nëna kosovare me...

March 25, 2026

Nxënësi 13-vjeçar plagos me thikë mësuesen në Itali, dëshmitarët filmuan sulmin...

March 25, 2026

Irani refuzon planin 15-pikësh të Donald Trump

Lajme të fundit

Vendimi i Kushtetueses, reagon Presidenca

Ilir Deda: Kushtetuesja vulosi gjithçka – pa marrëveshje...

Foda nga Sllovakia: Jemi gati, dijmë të fitojmë edhe si mysafir

Vedat Muriqi: E dijmë rëndësinë e kësaj ndeshje,...