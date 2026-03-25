Murati kundër zgjedhjeve: Nuk shkohet në zgjedhje për pakënaqësitë e opozitës
Gjykata Kushtetuese ka nxjerr aktgjykimin e saj lidhur me çështjen e presidentit, duke vendosur se dekreti i presidentes Vjosa Osmani ‘’nuk prodhon asnjë efekt juridik’’. Në vendim e saj, Kushtetuesja thotë se deputetët kanë edhe 34 ditë afat për të zgjedhur presidentin e ri të vendit.
Menjëherë pas vendimit kanë reaguar Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati.
Sipas Muratit, vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje veç pse partive opozitare nuk po u pëlqen rezultati.
Postimi i plotë:
Vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje veç pse partive opozitare nuk po u pëlqen rezultati që ua ka dhënë populli.
Dekreti ishte në shkelje të Kushtetutës!