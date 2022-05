Murati i quan “matrapazë” politikanët që insistojnë për tërheqjen e Trustit

Ai i ka quajtur matrapaz politikanët, të cilët sipas tij po e përdorin këtë mundësi.

“Argumentet ekonomike dhe racionale janë dhënë se pse ajo është një gjë e keqe tashmë. Gjë për të cilën pata paralajmëruar qysh edhe herën e parë kur pat ndodhë”, thotë Murati në emisionin DPT te Fidani në T7.

Ai tha se edhe më 2020 ka qenë kundër tërheqjes së parave nga Trusti dhe për këtë ka dhënë arsyet.

“Nëse lejohet tërheqja një herë shkakton precedent të rrezikshëm që pastaj secili matrapaz politikan mundet me u çu e me kërku e me premtu madje edhe në fushatë zgjedhore, me thënë se kemi me leju 30 për qind e 50 për qind e shumave të tjera, edhe kësisoj shkatërrohet institucioni”, tha Murati.

“Shkatërrohet një fond i cili e ka për detyrë me siguru të ardhmen, pleqërinë e secilit kontribuues”, shtoi ai.