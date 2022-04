Murati: Askund në botë s’është që rroga minimale të bëhet aq sa një person i vetëm ta mbajë familjen

Murati në emisionin “Këndi i Debatit” në Tëvë 1, theksoi se Qeveria dëshiron që ta ndryshojë këtë, duke bërë që të punojë më shumë se një anëtar në një familje.

“Ideja e pagës minimale nuk është me e mirëmbajt komplet familjen, që një person me punu dhe me i mbajt pesë anëtarë me pagë minimale. Çdokund në botë, sisteme demokratike dhe me ekonominë që e kemi edhe ne, punojnë edhe më shumë se një anëtar i familjes, në mënyrë që me ia dal me i mbulu shpenzimet…ne dojmë me ndryshu, me punu më shumë se një anëtar i familjes”, tha Murati.

Ministri Murati shtoi se askund në botë nuk është që paga minimale të bëhet aq sa një person ta mbajë familjen i vetëm.

“Nuk bëhet kjo duke marrë vendime arbitrare, artificiale me rrit pagën minimale. Pra, nëse kërkesa është që paga minimale duhet të bëhet aq sa një person ta mbajë familjen, nuk mund të arrihet ajo, s’është bërë askund në botë”, shtoi Murati.