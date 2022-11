Muntari shënon për Katarin – ngushton epërsinë e Senegalit në 1-2

Sulmuesi pranoi një krosim në zonë dhe, me një goditje të saktë me kokë, e çoi topin në rrjetë.

E gjitha kjo ndodhi në 10 minutat e fundit të ndeshjes, transmeton lajmi.net.

Më poshtë gjeni golin e Muntarit. /Lajmi.net/

Muntari scores Qatar first ever goal at World Cup

🇶🇦Qatar 1-2 Senegal 🇸🇳pic.twitter.com/DiaSCjkQBx

