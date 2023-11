Munishi pasi e dëgjoi deklaratën e Glihas se konsulltohet me Qeqa Krelanin: I mjeri, unë i mjeri Trajneri kosovar, Ismet Munishi ka reaguar pasi pëzgjedhësi Primosh Gliha deklaroi së është konsultuar me gazetaren e sportit Qeqa Krelani për disa futbollistë. Gliha tha se merr këshilla edhe nga taksistët. “Po lexoj se përzgjedhësi paska deklaruar se konsulltohet dhe me taksistë dhe me një gazetare që nuk dua t’ia përmend as emrin. I mjeri,…