Mungesa e tabelave po dëmton bizneset

Oda e Afarizmit të Kosovës përmes një shkrese i është drejtuar Ministrit të Punëve të Brendshme dhe ka shprehur shqetësimin e saj për mos furnizimin e makinave, kamionëve dhe mjeteve transportuese me targa.

Ky mos furnizim me targa, i cili po rrjedh si rezultat i mungesës, po i rëndon dhe po i dëmton bizneset vendore, prandaj kërkojmë që me urgjencë të ofrohet një zgjidhje për bizneset.

Bazuar në ankesat që ne si OAK kemi pranuar, bizneset vazhdimisht janë duke u ankuar për mos pajisjen e mjeteve transportuese me targa, edhe pse ato po obligohen t’i kthejnë tabelat e vjetra që janë me KS, mirëpo nuk po furnizohen me të reja, thuhet në shkresë.

Në rastin kur bizneset e vazhdojnë sigurimin e automjeteve dhe i kthejnë tabelat me KS, ato nuk po furnizohen me tabela të reja RKS, çka po i pengon me ato mjete të dalin jashtë kufinjëve të Kosovës.

Sektori i transportuesve tash e një kohë të gjatë është duke u përballë me disa sfida, të cilat rrjedhin nga mos anëtarësimi i Kosovës në TIR, e përballja me mungesën e targave vetëm se e rëndon funksionimin e tyre dhe të qenit konkurues në treg.

E gjitha kjo është një pengesë e madhe ndaj bizneseve vendore për të qarkuluar jashtë vendit, e që gjithashtu po favorizon transportuesit e rajonit, prandaj Oda e Afarizmit të Kosovës kërkon që me urgjencë të reagohet në zgjidhje të këtij problem i cili është prezent dhe barrë e rëndë për bizneset nga muaji Nëntor i vitit të kaluar.