Mungesa e pagave për mësuesit, ministri Murati sot jep llogari para deputetëve Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sot në seancë të re plenare duke filluar prej orës 10:00, në të cilën pritet të mbahet një interpelancë, të shqyrtohen disa projektligje e rekomandime. Interpelanca është me ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati për çështjen: “Cenimi i të drejtave të punëtorëve në administratën shtetërore me ndalimin…