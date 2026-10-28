Mungesa e masave të sigurisë, IQP ndalon punimet në gjashtë objekte ndërtimi në disa komuna

Inspektorati Qendror i Punës, gjatë inspektimeve në terren ka ndërprerë punimet në disa objekte ndërtimore në Prishtinë, Lipjan, Fushë Kosovë, Gjilan, Skenderaj dhe Ferizaj. Ky vendim ka ardhur pasi janë konstatuar parregullsi në aspektin e sigurisë dhe shëndetit në punë. “Si rezultat i këtyre konstatimeve, Inspektorati Qendror i Punës ka marrë vendime për ndalimin e…

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28/10/2026 15:57

Inspektorati Qendror i Punës, gjatë inspektimeve në terren ka ndërprerë punimet në disa objekte ndërtimore në Prishtinë, Lipjan, Fushë Kosovë, Gjilan, Skenderaj dhe Ferizaj.

Ky vendim ka ardhur pasi janë konstatuar parregullsi në aspektin e sigurisë dhe shëndetit në punë.

“Si rezultat i këtyre konstatimeve, Inspektorati Qendror i Punës ka marrë vendime për ndalimin e punimeve deri në eliminimin e parregullsive dhe përmbushjen e kërkesave ligjore për sigurinë dhe shëndetin në punë. Inspektorati Qendror i Punës u bën thirrje të gjithë punëdhënësve që të zbatojnë me përpikëri masat e sigurisë dhe shëndetit në punë, me qëllim të parandalimit të aksidenteve dhe mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të punëtorëve”, ka njoftuar IQP. /Lajmi.net/

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