Mundësi për praktikë me pagesë në Gjermani, Ambasada jep detaje për të interesuarit Ambasada gjermane në Kosovë ka dhënë detaje për një mundësi punësimi në Gjermani. Kjo ambasadë ka ndarë detaje lidhur me këtë. “Bashkohuni me Programin tonë të Internshipit të Biznesit Gjerman për Vendet e Ballkanit Perëndimor dhe bëhuni mbajtës i bursave të gjeneratës 2023. Aplikoni për një praktikë me pagesë tre deri në gjashtë muaj në…