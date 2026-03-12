Muhaxheri për dorëheqjet në “Guxo”: Do të mbeten vetëm Gërvalla dhe Peci

Analisti politik, Arton Muhaxheri ka komentuar dorëheqjet nga lista “Guxo” duke thënë se në këtë parti do të mbeten vetëm Donika Gërvalla dhe Faton Peci. Muhaxheri pretendon e kryeministri Albin Kurti do ta mbajë afër Gërvallën edhe për një kohë, pasi që sipas tij do ta shfrytëzojë për ta goditur presidenten Vjosa Osmani. “Vala e…

Lajme

12/03/2026 11:03

Analisti politik, Arton Muhaxheri ka komentuar dorëheqjet nga lista “Guxo” duke thënë se në këtë parti do të mbeten vetëm Donika Gërvalla dhe Faton Peci.

Muhaxheri pretendon e kryeministri Albin Kurti do ta mbajë afër Gërvallën edhe për një kohë, pasi që sipas tij do ta shfrytëzojë për ta goditur presidenten Vjosa Osmani.

“Vala e dorëheqjeve në Guxo do të vazhdojë dhe, me gjasë, në këtë parti do të mbesin vetëm Donika dhe Fatoni. Edhe nëse ndodh kështu, Albini do të vazhdojë ta mbajë afër Donikën edhe për një kohë, sepse do ta shfrytëzojë poshtërsinë e saj për ta goditur Vjosën”, ka shkruar ai.

Artikuj të ngjashëm

March 12, 2026

Abdixhiku paralajmëron sërish rikthimin e Osmanit: Koha është të bëhen bashkë...

March 12, 2026

Komunat ende pa buxhet, Totaj: Dyshohet se MF i ka të...

March 12, 2026

Çfarë parashihet në strategjinë e miratuar për zgjerim të BE-së?

March 12, 2026

Trump thotë se SHBA-ja fitoi, por lufta kundër Iranit do të vazhdojë

March 12, 2026

​Konflikti në Lindjen e Mesme rrit çmimet e biletave të avionit

March 12, 2026

Këshilli i Sigurimit i OKB-së miraton rezolutën që i kërkon Iranit...

Lajme të fundit

Abdixhiku paralajmëron sërish rikthimin e Osmanit: Koha është...

Komunat ende pa buxhet, Totaj: Dyshohet se MF...

Çfarë parashihet në strategjinë e miratuar për zgjerim të BE-së?

Trump thotë se SHBA-ja fitoi, por lufta kundër Iranit do të vazhdojë