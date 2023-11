Muhamet Hyseni rrëfen emocionet e debutimit me gol për Kosovën Muhamet Hyseni ka thënë se ky është vetëm fillimi, pasi shënoi në debutim me përfaqësuesen dardane. Hyseni shënoi golin e barazimit të Kosovës ndaj Zvicrës. “Është diçka e madhe të shënosh ndaj Zvicrës. Jemi ndier si në shtëpi këtu, publiku ka qenë fantastik. Ky është vetëm fillimi, besoj do të kem më shumë hapësirë në…