Muaniiiiiiiiiii! Franca e shënon edhe golin e dytë ndaj Marokut

Pas një solo-aksioni të Kylian Mbappes, më së miri në zonë u gjet Kolo Muani që e dyfishoi epërsinë.

Rezultati aktual është 2-0.

Më poshtë gjeni golin e Muanit. /Lajmi.net/

GOOAAAALLL!

Mbappe terrifies the defence and his shot falls into the path of Muani who taps in

🇫🇷 France 2-0 Morocco 🇲🇦#FIFAWorldCup

pic.twitter.com/mjWc3vVl9q

— DEAN FOOTBALL⚽ (@DEANFOOTBALL1) December 14, 2022