Mposht Gjermaninë në vazhdime: Spanja vazhdon në gjysëmfinale të Euro 2024 Spanja ka arritur të shënoj në minutën e 119 me anë të Merinos. Kujtojmë që koha e rregullt u mbyll me rezultat të barabartë me golat e Olmos dhe Wirtz. Kjo e çon Spanjën në gjysëmfinale.