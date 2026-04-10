MPB njofton qytetarët se nga sot nis zbatimi i plotë i hyrje-daljeve “EES”, jep detaje për dokumentet
Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar qytetarët e Kosovës se Sistemi i Hyrje/Daljes (Entry/Exit System – EES) i Bashkimit Evropian nga sot (10 prill 2026) do të zbatohet plotësisht në të gjitha pikat e kalimit kufitar të Zonës Schengen.
Siç kemi njoftuar më parë, ky sistem ka filluar të zbatohet gradualisht nga 12 tetor 2025 deri në arritjen e zbatimit të plotë.
Sistemi EES është një sistem i automatizuar dhe biometrik që regjistron hyrjet dhe daljet e shtetasve të vendeve jo-anëtare të BE-së, përmes mbledhjes së të dhënave si:
- gjurmët e gishtërinjve;
- fotografia e fytyrës;
- të dhënat e dokumentit të udhëtimit.
Nga 10 prilli 2026, ky sistem zëvendëson plotësisht vulosjen manuale të pasaportave dhe mundëson identifikimin automatik të qëndrimeve të tejkaluara.
Qytetarët e Kosovës mund të udhëtojnë pa vizë në Zonën Schengen për qëndrime afatshkurtra (deri në 90 ditë brenda çdo periudhe 180-ditore), duke plotësuar këto kushte:
- Të posedojnë pasaportë biometrike valide (e vlefshme të paktën 3 muaj pas datës së kthimit);
- Të justifikojnë qëllimin e udhëtimit (turizëm, vizitë familjare, biznes, etj.);
- Të kenë dëshmi të mjeteve të mjaftueshme financiare për qëndrimin;
- Të kenë biletë kthimi ose dëshmi për vazhdimin e udhëtimit;
- Të mos jenë në listat e ndalimit të hyrjes në Schengen.
Ministria e Punëve të Brendshme do të vazhdojë të informojë qytetarët për çdo zhvillim të mëtejmë lidhur me këtë sistem./Lajmi.net/