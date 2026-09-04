Mourinho i Real Madridit njoftohet me humbjen e parë, Betisi shënon fitore të madhe – Mbappe huqi penalltinë në fund të ndeshjes
Real Madridi ka pësuar humbjen e parë në këtë sezon të La Ligës, duke u mposhtur minimalisht 1-0 nga Real Betisi në një sfidë dramatike. Madrilenët nuk arritën të gjenin rrugën e rrjetës, ndërsa fati i takimit u vendos në minutat e fundit. Parrott u shfaq në momentin vendimtar, duke realizuar golin e vetëm të…
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Real Madridi ka pësuar humbjen e parë në këtë sezon të La Ligës, duke u mposhtur minimalisht 1-0 nga Real Betisi në një sfidë dramatike.
Madrilenët nuk arritën të gjenin rrugën e rrjetës, ndërsa fati i takimit u vendos në minutat e fundit. Parrott u shfaq në momentin vendimtar, duke realizuar golin e vetëm të ndeshjes në minutën e 81-të, transmeton lajmi.net.
Reali pati mundësinë e artë për të shmangur humbjen në kohën shtesë, por Kylian Mbappé nuk arriti ta shfrytëzonte penalltinë e fituar. Goditja e tij u prit nga portieri Álvaro Valles, i cili u bë heroi i Betisit.
Me këtë disfatë, Real Madridi mbetet në kuotën e 9 pikëve dhe në pozitën e dytë në tabelë. Barcelona kryeson me po 9 pikë, por ka zhvilluar një ndeshje më pak.
Humbja në Sevilla i kushtoi shtrenjtë skuadrës së drejtuar nga madrilenët, ndërsa Betisi regjistroi një fitore të madhe ndaj një prej favoritëve kryesorë për titull./lajmi.net/