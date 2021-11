Motra e ish-këshilltarit të Arben Vitisë punësohet në QKUK

Motra e këshilltarit të ish-ministrit të Arben Vitisë, Sami Ukës, Zahide Uka është pranuar në pozitën e logopedes në një konkurs të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Lidhur me këtë rast janë ankuar pjesëmarrësit në këtë konkurs. Ata kanë dorëzuar ankesë përmes së cilës shfaqin dyshime për nepotizëm në punësimin e saj,

Zahide Uka – Raci figuron në mesin e dy kandidateve të pranuara në pozitën e logopedit, në një konkurs të Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar (ShSKUK).

Ajo u shpall kandidatja me rezultatin më të suksesshëm nga 39 veta që kishin aplikuar në konkurs.

Sipas rezultateve përfundimtare Uka-Raci mblodhi 82.6 pikë nga testimi me shkrim dhe intervistim.

Uka-Raci është motra Sami Ukës i cili ka qenë këshilltarit politik i ish-ministrit të Shëndetësisë, Arben Vitia.

Gazeta Insajderi ka dërguar pyetje në ShSKUK për të kuptuar nëse punësimi i Zahide Ukës është ndikuar nga afërsia e vëllaut të saj me pushtetin, por që të njejtit deri në publikimin e teksti nuk ka kthyer përgjigje.

Zahide Uka së fundi ka punuar si infermierë në një Qendër të Mjekësisë Familjare në Prishtinë, shkruan Insajderi.

Sipas një ankese të siguruar nga Gazeta Insajderi, lidhja familjare e Zahide Uka dhe Sami Uka, ka ngritur dyshime për nepotizëm në punësimin e saj në konkursin për logoped në konkursin e ShSKUK-së.

“Nga ajo që shihet qartë në këtë konkurs ka patur shkelje esenciale dhe dyshime për manipulim sepse testet plotë 13 ditë kanë qëndruar në zyrën e kryetares së komisionit. Këtë e bën akoma të dyshimtë kur për intervistë ftohen njerëzit, emri i të cilëve është lakuar para se të hapej konkursi.”, thuhet në ankesën e siguruar nga Gazeta Insajderi.

Tutje, në ankesë thuhet se nuk dihet përvoja e punesë në fushën e logopedisë të Zahide Uka-Racit.

Në ankesa shpreh pretendime për “ndikime nepotiste” dhe shkelje të tjera procedurale dhe ligjore në zhvillimin e konkursit.

“I bëj apel zyrës ligjore të QKUK-së që t`i merr parasysh këto shkelje dhe që rastin ta kthej në fillestare dhe monitorimi i këtij konkursi të bëhet sipas kritereve ligjore, pa ndikime nepotiste dhe me meritokraci”, thuhet në një ankesë të dorëzuar sot pranë Zyrës Ligjore të ShSKUK-së.

Përveç, motrës së Ukës, në ankesë është kundërshtuar edhe pranimi kandidates tjetër, Blendë Halili.

Sipas kësaj ankesa, Halili dyshohet se është licencuar si logopede para afatit kohor.

“Blenda Halili” e cila Diplomoi me date 17.04.2021 akoma pa u bërë 6 muaj nga koha e stazhit (praktikës) ajo u licensua para afatit kohor. Provimi me shkrim për punësim në të cilin është kërkuar licensa është mbajtë me datën 06.10.2021. Bazuar në datën e diplomimit të kandidatës së dytë, kjo lë të nënkuptohet se Halili nuk ka përvojë të punës klinike përveç praktikave të mbajtira të cilat janë të obliguara”, thuhet në ankesë.

Kjo ankesë pritet të dërgohet edhe në Gjykatë.

Lidhja e partisë në pushtet me Institutin e Logopedve të Kosovës

Marigona Kozmaqi, koordinatorja dhe menaxherja e Institutit Kosovar për Logopedi shihet mjafte e afërt me partinë në pushtet, Vetëvendosjen.

Instituti i saj në shumë organizimi që ka mbajtur është mbështetur nga deputetë e Vetëvendosjes.

Duke filluar nga zëvendëskryeministrit, Besnik Bislimi, ministrit i Punëve të Brendshme Xhelal Svecla, ministrit i Kultures Rinis dhe Sportit, Hajrullah Ceku, ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, deputetët Ardiana Matoshi, Shqipe Selimi, Vendenis Lahu, Labinot Demi-Murezi.

Kozmaqi, po ashtu është mbështetëse e madhe e Vetëvendosjes, ajo po përkrah fuqishëm fushatën e Lëvizjes Vetëvendosjes në Prishtinë dhe kandidaturën e Arben Vitisë./GazetaInsajderi/