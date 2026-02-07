Moti sot me vranësira, priten edhe reshje shiu
Sot parashikohet mot me vranësira dhe intervale kthjellimesh. Herë pas here priten reshje lokale shiu, të cilat në momente të caktuara mund të paraqiten në formë rrebeshi, duke filluar nga orët e para të 24-orëshit deri në pjesën e parë të ditës. Pasdite priten intervale më të gjata me diell, megjithatë në ndonjë rajon mund…
Lajme
Sot parashikohet mot me vranësira dhe intervale kthjellimesh. Herë pas here priten reshje lokale shiu, të cilat në momente të caktuara mund të paraqiten në formë rrebeshi, duke filluar nga orët e para të 24-orëshit deri në pjesën e parë të ditës.
Pasdite priten intervale më të gjata me diell, megjithatë në ndonjë rajon mund të ketë reshje të izoluara.
Era do të fryjë nga drejtimi i perëndimit dhe jugperëndimit, e cila herë pas here pritet të jetë mjaft e fuqishme, respektivisht në zonën jugore dhe jugperëndimore, me shpejtësi prej 10-52 km/h.
Temperaturat do të shënojnë ngritje, me minimale që do të luhaten prej 4 deri në 7°C dhe ato maksimale prej 11 deri në 16°C.