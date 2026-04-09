Moti për të premten
Lajme
Të premten pritet mot kryesisht me diell në të gjithë vendin.
Në zonat malore mund të ketë vranësira të lehta gjatë ditës, transmeton lajmi.net.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga -2 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 8 deri në 11 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi të lehtë, rreth 1 deri në 5 metra në sekondë./lajmi.net/