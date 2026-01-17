Moti për të dielën
E diela pritet të karakterizohet me mot kryesisht të vranët, ndërsa herë pas here do të ketë edhe intervale me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin nga –6 deri në –3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 1 deri në 4 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era do të fryjë e lehtë nga…
Lajme
E diela pritet të karakterizohet me mot kryesisht të vranët, ndërsa herë pas here do të ketë edhe intervale me diell.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga –6 deri në –3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 1 deri në 4 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë e lehtë nga drejtimi i verilindjes, me shpejtësi prej 1 deri në 4 metra për sekondë./lajmi.net/