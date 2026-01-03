Moti për të dielën

Të dielen parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me riga shiu, në viset e larta malore parashihet borë e dobët. Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet -1deri 1 gradë Celsius, ndërsa maksiamlet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 4-7 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga jugperendimi e lehtë deri mesatare.

Lajme

03/01/2026 23:30

