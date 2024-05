Moti për sot Për të enjten parashikohet të mbajë mot me vranësira të shpeshta dhe intervale të shkurta me diell, ku pritet kohë pas kohe të ketë rrebeshe lokale shiu, të shoqëruara me shkarkesa rrufesh. Disa nga stuhitë mund të prodhojnë edhe breshër. Reshjet do të jenë të pranishme në lokalitete që nga orët e para të 24-orëshit,…