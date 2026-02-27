Moti për sot

27/02/2026 08:07

Sot vendi ynë do të ndikohet nga mot kryesisht me diell, me kthjellime që do të mbizotërojnë gjatë pjesës më të madhe të ditës.

Temperaturat minimale në orët e mëngjesit do të lëvizin nga -1°C deri në 2°C, duke sjellë kushte të ftohta, sidomos në zonat e ulëta dhe ato malore, transmeton lajmi.net.

Gjatë mesditës, temperaturat maksimale pritet të arrijnë nga 10°C deri në 14°C, duke krijuar një ambient të këndshëm pranveror.

Era do të fryjë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 1 deri në 4 m/s, e lehtë dhe pa ndikim të theksuar në ndjesinë termike.

Në përgjithësi, dita pritet të jetë e qëndrueshme dhe e favorshme për aktivitete në natyrë./lajmi.net/

