Moti për nesër, rikthehen temperaturat e larta Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka njoftuar se nesër do të mbajë mot me diell dhe pjesërisht i vranët. IHMK po ashtu njofton se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10-13 gradë Celsius, shkruan lajmi.net. Ndërsa ato maksimale do të lëvizin ndërmjet 27-31 gradë Celsius. “Parashikimi i Motit për ditën e diele, 17.7.2022! Do të mbajë…