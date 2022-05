Moti për ditën e sotme

Sipas Institutit Hidrometeorologjik temperaturat mbesin pothuajse konstante me javën që lamë pas.

Minimalet do të lëvizin ndërmjet 10-11 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 23-26 gradë Celsius.

Indeksi UV do t’i mbajë vlerat e larta. Do të fryjë erë nga drejtimi i juglindjes dhe jugperëndimit me shpejtësi 1-8m/s.

Sasitë e reshjeve për muajin maj, deri më tani, u regjistruan, 60mm në perëndim të Kosovës, 13mm në lindje, 23mm në qendër, 19mm në Jug sa u regjistruan edhe në veri të vendit.