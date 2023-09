“Mos u përzini në futboll” – Armend Dallku iu çon porosi këngëtarëve, artistëve e humoristëve Trajneri i Dukagjinit të Klinës, Armend Dallku ka reaguar me anë të një postimi në Facebook rreth personave që nuk kanë të bëjnë me sportin e që japin analiza të ndryshme. Ish-futbollisti i mirënjohur shqiptar ka shkruar se ata që nuk vijnë nga fusha e sportit nuk duhet të përzihen me sportin, pasi sipas tij,…