Morena shpeshherë publikon video teksa tregon jetën e saj luksoze por nuk kursehet në ekspozimin e linjave trupore, shkruan lajmi.net.

Në Tiktok ka publikuar një video gjatë një fotosesioni në Turqi e cila shihet e veshur me me xhinse dhe një palë take ngjyrë bezhë.

Artistja shqiptare shihet se nuk ka të veshur reçipeta teksa merr poza provokuese.

Ndryshe, Morena Taraku po vazhdon të shijojë suksesin e këngës në bashkëpunim me Feron./Lajmi.net/