Momenti kur pasagjeri në aeroplan fshihet në hapësirën e valixheve

Pasagjerët që ishin pjesë e një udhëtimi me aeroplan për në SHBA u shokuan kur panë një anëtar të ekuipazhit të kabinës të fshihet në hapësirën e rezervuar për valixhe.

Pasagjerja Veronica Lloyd kapi momentin e çuditshëm në video, e cila më pas u bë virale në rrjetin social ‘Twitter’.

Lloyd, e cila ishte duke fluturuar nga Filadelfia për në Nashville, titroi videon e saj: “Kjo është tejët e çuditshme. @SouthwestAir ju lutem bëni diçka”. /Lajmi.net/

I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU

— Verny Vern (@Disko_InVERNo) July 29, 2019