Momenti kur arrestohet kreu i klubit turk që sulmoi fizikisht gjyqtarin Presidenti i Ankaragucu, Faruk Koca, i cili sulmoi fizikisht gjyqtarin Halil Umut Meller pas ndeshjes me Rizaspor (1:1), është arrestuar me dy persona të tjerë. Pas ndeshjes dhe golit në minutën e 97-të, njeriu i parë i klubit u tërbua për shkak të gjykimit, nuk deshi t’u sqarohej me tre gjyqtarët dhe menjëherë goditi Umutin…