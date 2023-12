Momenti i ndërhyrjes në Loshajn – që pasoi me ndërprerjen e ndeshjes në Turqi

Me të rinisur kampionati turk i futbollit, ndeshja e Superligës së Turqisë mes Istanbulsporit dhe Trabzonsporti është ndërprerë, rreth 10 minuta pa përfunduar koha e rregullt.

Presidenti i Istanbulspor, Ecmel Faik ka tërhequr ekipin nga fusha, për shkak të pakënaqësive në ndarje të drejtësisë, njofton mediumi turk “Fanatik”, përcjell lajmi.net.

E gjitha nisi kur futbollistët e Istanbulsporit aloduan në penallti, pas ndërhyrjes në futbollin e Kosovës, Florian Loshaj. Në aksionin në vazhdim, Trabzonspor realizoi gol.

You can’t make this stuff up

İstanbulspor felt they should have been awarded a penalty here. Trabzonspor went onto score immediately after.

İstanbulspor president Ecmel Faik Sarıalioğlu told the team to abandon the game after.

pic.twitter.com/hZE2zGOkh4

— Turkish Football (@Turkish_Futbol1) December 19, 2023