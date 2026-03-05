Moment i papritur në BBVA, ndodh një përqafim emocionues dhe i ngrohtë mes Mateos dhe Brikenës
Mbrëmjen e kaluar në shtëpinë e BBVA-së ndodhën një mori momentesh të bukura dhe kulminante, teksa banorët festonin festën e beqarisë së Selin dhe Gimbos. Përveç momenteve të bukura dhe emocionuese mes dyshes që pritet të martohen në BBVA, në kuadër të dasmës simbolike që organizohet çdo vit, nuk munguan as momentet emocionale mes Brikenës…
Përveç momenteve të bukura dhe emocionuese mes dyshes që pritet të martohen në BBVA, në kuadër të dasmës simbolike që organizohet çdo vit, nuk munguan as momentet emocionale mes Brikenës dhe Mateos.
Teksa po qëndronin në oborr, të rrëmbyer nga emocionet e natës dhe nga kënga që po luhej në sfond, dyshja i dhuruan njëri-tjetrit një përqafim shumë të ngrohtë, duke habitur të gjithë banorët.
Mateo iu afrua Brikenës dhe i vendosi dorën në shpinë, ndërsa e përqafoi fort në praninë e të gjithëve.
Banorët e tjerë u gëzuan për këtë moment, pasi dyshja pëlqehet shumë edhe nga publiku si një çift potencial, megjithatë mes tyre ende nuk ka lindur një romancë.