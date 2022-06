​Molliqaj: Provokim i panevojshëm, më shumë protestues të lënduar sesa policë

Përmes protestës, veteranët kanë kundërshtuar mos përfshirjen e tyre në Projektligjin për pagat. Deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës, herë pas herë kanë qëndruar me protestuesit në oborrin e kuvendit. E pas tri ore qëndrimi e përleshjeje me forcat policore e ballafaqimi me gazlotsjellës, protestuesit janë shpërndarë.