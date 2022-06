Molliqaj nesër proteston bashkë me OVL-UÇK, e quan Kurtin veteran të rrejshëm

Kryetari i PSD-së, Dardan Molliqaj, ka bërë të ditur se do të marrë pjesë në protestën e nesërme të paralajmëruar nga OVL e UÇK-së lidhur me vendimin e qeverisë për rritjen e pagës minimale në Kosovë. Vendimi do t’i lë veteranët me të ardhura mujore nën rrogën minimale, çka ka shkaktuar pakënaqësi.

Molliqaj thotë se qeveria dhuroi miliona për biznese të mëdha, ndërsa harroi tërësisht veteranët duke i lënë nën pagën minimale.

“Nesër do të protestoj! Nesër do të protestoj. Bashkë me veteranët e UÇK-së që shteti i braktisi. Bashkë me ata që na e sollën lirinë e përpjekjen e të cilëve qeveria po e dënon. Bashkë me ata, të vetmit që shteti nuk i ndihmoi fare gjatë krizave t’kësaj kohe.”, shkruan Molliqaj.

Tutje Molliqaj e quan Kurtin “veteran të rrejshëm” dhe shton se kryeministri i ka sulmuar vazhdimisht ata.

“Dha para me miliona për biznese të mëdha, kurse veteranët don t’i lë edhe nën pagën minimale. Sepse nuk i do. Sepse kurrë s’e deshti luftën e tyre. Prandaj i sulmoi vazhdimisht. Ani pse vetë është veteran i rrejshëm. Nesër do të jemi në shesh, bashkë me ata që jetën e tyre e lanë peng për lirinë tonë. Dhe do të jemi bashkë me ta, përherë. Sepse lufta e tyre është projekti i lirisë, i barazisë e i progresit”, shtoi ai./Lajmi.net/