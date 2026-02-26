MKRS dhe UNDP thellojnë partneritetin për projekte afatgjata në kulturë

26/02/2026 09:43

MKRS dhe UNDP thellojnë partneritetin për projekte afatgjata në kulturë dhe turizëm

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka njoftuar për intensifikimin e bashkëpunimit me United Nations Development Programme (UNDP) në Kosovë, me fokus në realizimin e projekteve me ndikim afatgjatë në fushën e kulturës, trashëgimisë kulturore dhe zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm.

Ministrja e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, së bashku me zëvendësministren Nora Arapi-Krasniqi, pritën në takim Shefin e UNDP-së në Kosovë, Nuno Queiros.

Gjatë takimit u diskutua për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet MKRS-së dhe UNDP-së, si dhe për mbështetjen e projekteve që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik lokal, fuqizimin e komuniteteve dhe promovimin e potencialit kulturor e turistik të Kosovës, njofton zyra për informim e kësaj ministrie.

Ministrja Bogujevci theksoi rëndësinë e partneriteteve strategjike në realizimin e projekteve me ndikim të qëndrueshëm dhe afatgjatë, duke vlerësuar mbështetjen e vazhdueshme të UNDP-së në këtë drejtim.

Bëhet e ditur se palët u dakorduan për vazhdimin e bashkëpunimit dhe intensifikimin e angazhimeve të përbashkëta në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm dhe promovimit të vlerave kulturore të vendit.

