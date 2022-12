Mjegull, ngrica e temperatura të ultë, parashikimi i motit për sot Sot mbi vendin tonë do të mbaj mot i ftohtë dhe me ngrica në mëngjes. Përgjatë ultësirave do të ketë edhe mjegull, ndërkaq gjatë ditës do të ketë edhe vranësira kalimtare. Temperatura minimale do të sillet nga -3 kurse maksimalja e ditës do të arrij në 7 gradë celsius. Do të fryjë erë e lehtë…