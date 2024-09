Mitsotakis: Çështja e pronave të minoritetit grek, kusht për integrimin e Shqipërisë në BE

“Të themi edhe një herë se marrëdhëniet, për të parë pamjen e madhe, marrëdhëniet e Greqisë me Shqipërinë, të cilat duam të jenë shumë të mira, kalojnë në respektimin e të drejtave të pakicës kombëtare greke të Shqipërisë. Çështja e të drejtave pronësore nuk është larguar asnjëherë nga agjenda. Ajo po kthehet dhe ajo që ne do të bëjmë është të sigurojmë, dhe me ndihmën e Fredi Belerit në Parlamentin Evropian, që të drejtat pronësore të bashkëqytetarëve tanë në Shqipëri të respektohen plotësisht. Dhe do të thoja se ky është një kusht i domosdoshëm që Shqipëria të vazhdojë të ecë përpara në rrugën e saj europiane”, tha Mitsotakis.