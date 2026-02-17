Mitrovica mobilizohet për marshin “Drejtësi, jo politikë”

Autobusë nga qyteti i Mitrovicës tashmë janë bërë gati për t’u nisur për në Prishtinë ku do të mbahen marshi “Drejtësi, jo politikë”. Qytetarë edhe nga qytete të tjera të vendit kanë marrë rrugën për kryeqytet ku zhvillohet marshi në mbrojtje të çlirimtarëve që po mbahen në Hagë. Marshi nis nga ora 14:00.

