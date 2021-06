Zëvendësministri i Punëve të Brendshme, Blerim Gashani, tha se kjo pikë do të shërbejë 24/7 dhe është për thellimin e marrëdhënieve të dy vendeve.

“Nisur nga vullneti i mirë për të avancuar zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor. Pika do të punojë në orar 24/7 gjithashtu me këtë amandamentimi objekti i ri i pritjes së përbashkët kufitar do të ndërtohet në territorin e Kosovës”.

Ai tha se këto marrëveshje do të shërbejë në lehtësimin dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve.