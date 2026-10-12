MINTI intensifikon kontrollet për çmimet e barnave, shqiptohen gjoba në Pejë
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI), përmes Inspektoratit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut (IQMT), në bashkëpunim me Inspektoratin Farmaceutik, ka intensifikuar kontrollet në barnatoret në të gjithë Kosovën për mbikëqyrjen e çmimeve të barnave. Sipas njoftimit të MINTI-t, aksioni është ndërmarrë pas ankesave të konsumatorëve për mospërputhje mes çmimit të shënuar në banderolë…
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Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI), përmes Inspektoratit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut (IQMT), në bashkëpunim me Inspektoratin Farmaceutik, ka intensifikuar kontrollet në barnatoret në të gjithë Kosovën për mbikëqyrjen e çmimeve të barnave.
Sipas njoftimit të MINTI-t, aksioni është ndërmarrë pas ankesave të konsumatorëve për mospërputhje mes çmimit të shënuar në banderolë dhe atij të paraqitur në arkë.
Gjatë inspektimeve të realizuara sot në Komunën e Pejës, ndaj subjekteve ku janë konstatuar shkelje janë shqiptuar gjoba. Kontrollet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, përmes aksioneve në të gjitha rajonet e Kosovës.
MINTI ka rikujtuar se, në rastet kur çmimi i paguar nuk përputhet me çmimin e paraqitur për konsumatorin, zbatohen dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit, përkatësisht neni 26, paragrafi 9, në lidhje me nenin 137, paragrafi 1, nënparagrafi 1.11.
Sipas këtij ligji, gjobat për personat juridikë që shkelin këto dispozita mund të sillen nga 1.000 deri në 10.000 euro.
Ndërkaq, vetëm gjatë këtij viti, në Departamentin për Mbrojtjen e Konsumatorit janë pranuar mbi 20 ankesa lidhur me këtë problematikë, me një trend në rritje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
MINTI ka bërë thirrje që konsumatorët të raportojnë rastet e mospërputhjes së çmimeve përmes adresës elektronike [email protected] ose përmes Viber-it në numrin +383 (0) 46 311-000.
Ministria ka theksuar se kontrollet do të vazhdojnë me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve dhe garantimit të transparencës në treg. /Lajmi.net/
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