MINTI intensifikon kontrollet për çmimet e barnave, shqiptohen gjoba në Pejë

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI), përmes Inspektoratit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut (IQMT), në bashkëpunim me Inspektoratin Farmaceutik, ka intensifikuar kontrollet në barnatoret në të gjithë Kosovën për mbikëqyrjen e çmimeve të barnave. Sipas njoftimit të MINTI-t, aksioni është ndërmarrë pas ankesave të konsumatorëve për mospërputhje mes çmimit të shënuar në banderolë…

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12/10/2026 15:16

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI), përmes Inspektoratit Qendror Mbikëqyrjes Tregut (IQMT), bashkëpunim me Inspektoratin Farmaceutik, ka intensifikuar kontrollet barnatoret gjithë Kosovën për mbikëqyrjen e çmimeve barnave.

Sipas njoftimit MINTI-t, aksioni është ndërmarrë pas ankesave konsumatorëve për mospërputhje mes çmimit shënuar banderolë dhe atij paraqitur arkë.

Gjatë inspektimeve realizuara sot Komunën e Pejës, ndaj subjekteve ku janë konstatuar shkelje janë shqiptuar gjoba. Kontrollet do vazhdojnë edhe ditët vijim, përmes aksioneve gjitha rajonet e Kosovës.

MINTI ka rikujtuar se, rastet kur çmimi i paguar nuk përputhet me çmimin e paraqitur për konsumatorin, zbatohen dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit, përkatësisht neni 26, paragrafi 9, lidhje me nenin 137, paragrafi 1, nënparagrafi 1.11.

Sipas këtij ligji, gjobat për personat juridikë shkelin këto dispozita mund sillen nga 1.000 deri 10.000 euro.

Ndërkaq, vetëm gjatë këtij viti, Departamentin për Mbrojtjen e Konsumatorit janë pranuar mbi 20 ankesa lidhur me këtë problematikë, me një trend rritje krahasuar me periudhën e njëjtë vitit kaluar.

MINTI ka bërë thirrje konsumatorët raportojnë rastet e mospërputhjes çmimeve përmes adresës elektronike [email protected] ose përmes Viber-it numrin +383 (0) 46 311-000.

Ministria ka theksuar se kontrollet do vazhdojnë me qëllim mbrojtjes drejtave konsumatorëve dhe garantimit transparencës treg. /Lajmi.net/

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