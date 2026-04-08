Ministrja Pacolli me mëngjes shkruan për foletë e lejlekut të bardhë: Janë pasuri e Kosovës

08/04/2026 10:25

Ministrja e ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli e ka nisur ditën sot me një postim për Lejlekun e Bardhë.

Ajo tha se janë diku rreth 140 fole të Lejlekut të Bardhë dhe se çdo ditë po shtohen, transmeton lajmi.net.

“Kosova ka dikun rreth 140 fole te Lejlekut te bardhë (Ciconia ciconia) dhe çdo vit numri i foleve po shtohet tek ne. Është detyrë e jona t’i ruajmë këto fole, sepse janë pasuri e Kosovës!”, shkroi ajo./lajmi.net/

