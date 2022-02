Ministrja Gërvalla e thotë hapur: Çështja e njohjeve të reja ka ngecur

Sipas saj, po punojnë në mënyrë të vazhdueshme për të arritur njohje të reja, mirëpo progresin që është arritur ajo nuk e bëri të ditur.

“Është e vërtet që çështja e njohjeve të reja ka ngecur, por nuk ka ngecur vetëm këtë vitin e fundit, por ka pasur një ngecje të vazhdueshme edhe në vitet e kaluara. MPJD dhe Qeveria në përgjithësi duke përfshirë edhe institucionin e presidentes punojmë në mënyrë të vazhdueshme për njohje të reja. Progresin që e kemi nuk mund të them në këto situata për shkak se janë tema sensitive të cilat rrezikojnë t’i çojnë në drejtim të gabuar në momentin që flasim publikisht rreth tyre. Kur të jenë të dukshme rezultatet me kënaqësi të madhe mund të komunikojmë”, tha ajo në seancën e sotme plenare.

Krahas kësaj, kryediplomatja tha se është hartuar një strategji për aplikimin në organizata ndërkombëtare dhe kur do të jenë votat e nevojshme do të dorëzojnë dokumentacionin për aplikim.

“Zotimi që është dhënë në Uashington nga pala serbe nuk është respektuar asnjëherë gjatë vitit që është zotuar. Kjo nuk habit po të shohësh përvojën që kemi me Serbinë e cila shpesh premton, por marrëveshjeve nuk iu përmbahet. Qeveria ka një strategji të qartë se cilat organizata planifikojmë të adresojmë në afatshkurtër dhe afatgjatë. Kërkojmë mirëkuptim që mos të nxjerrim në publik të kësaj strategjie sepse është e ndjeshme dhe duhet të jemi ne një hap përpara në këtë rrugëtim”, shtoi ajo.

Ministrja foli edhe për raportet me shtetin e Izraelit, ku tha se shumë shpejt do të jetë në një vizitë zyrtare atje për thellimin e marrëdhënieve bilaterale.

“Në kuadër e shënimit të 1-vjetorit të marrëdhënieve me Izraelin kam pasur një bisedë telefonike me ministrin e Punëve të Jashtme të Izraelit. Të dy dyja palët jemi angazhuar që përmes vizitës sime, që do të jetë së shpejti, do të ketë një thellim të marrëdhënieve tona me Izraelin”, tha ajo.

Këto komente ministrja i dha pas pyetjeve të deputetëve opozitarë, Time Kadrijaj nga AAK dhe Driton Selmanaj nga LDK.